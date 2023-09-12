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ПУМБ розпочинає новий сезон програми «БезуМОВНА підтримка 2.0»

ПУМБ розпочинає новий сезон програми «БезуМОВНА підтримка 2.0»

Київ • УНН

 • 157058 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. У червні цього року банк ПУМБ запустив програму «БезуМОВНА підтримка», мета якої – допомагати клієнтам, працівникам та всім охочим переходити на українську. Отримавши гарні відгуки від учасників, ПУМБ вирішив продовжити програму ще на один сезон.

Повністю відмовившись від російської мови в інтерфейсах свого сайту та додатку, ПУМБ започаткував «БезуМОВНУ підтримку», щоб заохотити українців переходити на українську мову. Програма складалася з телеграм-бота, який підказував українські відповідники фінансових термінів, навчав правильному використанню слів та пропонував подарунки за виконання тестових завдань, YouTube-подкасту «Безумовно, українською» з ведучим Антоном Мурафою та гостями – відомими українцями, які розповідали про власний досвід переходу на солов’їну.

Програма тривала два місяці, за цей час у ній взяли участь понад 11 мільйонів осіб. Лише чат-ботом скористалися понад 25 тисяч українців, які залишили чудові відгуки. А випуски шоу в YouTube зібрали понад 7 мільйонів переглядів.

«Ми зрозуміли, наскільки важливою є наша підтримка для тих, хто прагне покращувати українську, тому вирішили не зупинятися, адже опанування мови – справа не одного дня чи навіть місяця. Це тривалий і складний процес; і ми продовжимо підтримувати всіх на цьому шляху. І тих, хто щойно переходить на українську, і тих, хто вже вдосконалює свої знання”, – говорить команда проєкту ПУМБ.

Тож 12 вересня стартує другий сезон програми «БезуМОВНА підтримка». Що нового він запропонує?

Однойменний чат-бот продовжить роботу в новому форматі. Щоб програма була цікавою і для зареєстрованих, і для нових учасників, вдосконалено підхід і додані нові активності:

  • Збагачений контент. Як і в попередньому сезоні, заплановані різні теми на кожен тиждень програми. Але цього разу зроблено акцент не лише на вдосконаленні мови, а й на ознайомленні з українською культурою: музикою, кухнею, літературою. Відтепер у боті буде сім тестів на тиждень, а не три, щоб надавати нові знання та виклики щодня.
  • Куратори тематичних тижнів. Щоб зробити навчання більш цікавим, деякі тижні матимуть своїх кураторів. Це медійні особистості, які складатимуть авторські завдання для учасників програми, ділитимуться цікавими фактами про мову, літературу чи культуру в межах теми тижня.
  • Спрощена реєстрація та отримання подарунків. Для полегшення реєстрації скасована необхідність вказувати номер телефону. Тепер усе, що потрібно, – погодитися з правилами участі. Переможці визначатимуться шляхом розіграшу. Кожен охочий учасник зможе обміняти свої бали на донейт у фонд «ДонорUA».

Крім того, команда ПУМБ продовжить роботу над подкастом «Безумовно, українською». Першими гостями випусків нового сезону стануть музикант, телеведучий і військовослужбовець Коля Сєрга та співачка, сонграйтерка Надя Дорофєєва.

Тож оновлена «БезуМовна підтримка 2.0» продовжить виконувати свою місію – підтримувати всіх, хто хоче заглибитись у вивчення української мови, культури та традицій.

Щоб пізнавати мову легко та цікаво, запрошуємо зареєструватися в чат-боті https://t.me/bezumovnapidtrymka_bot

Мотиваційну програму «БезуМОВНА підтримка» розроблено агенцією Adsapience.

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