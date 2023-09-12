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ПУМБ начинает новый сезон программы "Безумная поддержка 2.0"

ПУМБ начинает новый сезон программы "Безумная поддержка 2.0"

Киев • УНН

 • 157056 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В июне этого года банк ПУМБ запустил программу «БезуМОВНА підтримка», цель которой – помогать клиентам, работникам и всем желающим переходить на украинский. Получив хорошие отзывы от участников, ПУМБ решил продлить программу еще на один сезон.

Полностью отказавшись от русского языка в интерфейсах своего сайта и приложения, ПУМБ начал «Безумовную поддержку», чтобы поощрить украинцев переходить на украинский язык. Программа состояла из телеграмм-бота, который подсказывал украинские соответствия финансовых терминов, учил правильному использованию слов и предлагал подарки за выполнение тестовых заданий, YouTube-подкаста ««Безумовно, на украинском» с ведущим Антоном Мурафой и гостями – известными украинцами, которые рассказывали о собственном опыте перехода на соловьиный’язык.

Программа длилась два месяца, за это время в ней приняли участие более 11 миллионов человек. Только чат-ботом воспользовались более 25 тысяч украинцев, которые оставили отличные отзывы. А выпуски шоу в YouTube собрали более 7 миллионов просмотров.

«Мы поняли, насколько важна наша поддержка для тех, кто стремится улучшать украинский, поэтому решили не останавливаться, ведь овладение языком – дело не одного дня или даже месяца. Это длительный и сложный процесс; и мы продолжим поддерживать всех на этом пути. И тех, кто только переходит на украинский, и тех, кто уже совершенствует свои знания”, – говорит команда проекта ПУМБ.

Поэтому 12 сентября стартует второй сезон программы «БезуМОВНА підтримка». Что нового он предложит?

Одноименный чат-бот продолжит работу в новом формате. Чтобы программа была интересной и для зарегистрированных, и для новых участников, усовершенствован подход и добавлены новые активности:

  • Обогащенный контент. Как и в предыдущем сезоне, запланированы разные темы на каждую неделю программы. Но на этот раз сделан акцент не только на совершенствовании языка, но и на ознакомлении с украинской культурой: музыкой, кухней, литературой. Отныне в боте будет семь тестов в неделю, а не три, чтобы предоставлять новые знания и вызовы ежедневно.
  • Кураторы тематических недель. Чтобы сделать обучение более интересным, некоторые недели будут иметь своих кураторов. Это медийные личности, которые будут составлять авторские задания для участников программы, делиться интересными фактами о языке, литературе или культуре в рамках темы недели.
  • Упрощенная регистрация и получение подарков. Для облегчения регистрации отменена необходимость указывать номер телефона. Теперь все, что нужно, – согласиться с правилами участия. Победители будут определяться путем розыгрыша. Каждый желающий участник сможет обменять свои баллы на донейт в фонд «ДонорUA».

Кроме того, команда ПУМБ продолжит работу над подкастом «Безусловно, на украинском». Первыми гостями выпусков нового сезона станут музыкант, телеведущий и военнослужащий Коля Серга и певица, сонграйтер Надя Дорофеева.

Поэтому обновленная «Безъязыковая поддержка 2.0» продолжит выполнять свою миссию – поддерживать всех, кто хочет углубиться в изучение украинского языка, культуры и традиций.

Чтобы познавать язык легко и интересно, приглашаем зарегистрироваться в чат-боте https://t.me/bezumovnapidtrymka_bot

Мотивационную программу «Безусловная поддержка» разработано агентством Adsapience.

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