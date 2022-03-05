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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Puma зупиняє бізнес у Росії

Puma зупиняє бізнес у Росії

Київ • УНН

 • 127588 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Компанія Puma призупиняє роботу всіх своїх магазинів на території Росії. Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій в Facebook, передає УНН.

Деталі

Крім цього, в компанії оголосили про припинення поставок до Росії та співпраці з російською баскетбольною асоціацією.

Також Puma заявили, що організували безкоштовне житло для своїх працівників та їхніх родин в Україні у західній частині країни.

А колеги у Польщі, Чехії, Угорщині та Румунії допомогли забрати інших українських колег на кордоні та надати їм житло. Також компанія допомагає з продуктами.

Нагадаємо 

Бренд одягу Zara йде із Росії.

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