Puma зупиняє бізнес у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Компанія Puma призупиняє роботу всіх своїх магазинів на території Росії. Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій в Facebook, передає УНН.
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Крім цього, в компанії оголосили про припинення поставок до Росії та співпраці з російською баскетбольною асоціацією.
Також Puma заявили, що організували безкоштовне житло для своїх працівників та їхніх родин в Україні у західній частині країни.
А колеги у Польщі, Чехії, Угорщині та Румунії допомогли забрати інших українських колег на кордоні та надати їм житло. Також компанія допомагає з продуктами.
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