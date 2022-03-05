Бренд одягу Zara йде із Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Компанія, що випускає одяг під брендом Zara, виходить із російського ринку на тлі нападу РФ на Україну. Про це написав у своєму Telegram-каналі віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
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"Zara виходить із РФ. Білоруський трикотаж welcome", - написав міністр.
Деталі
Йдеться не лише про Zara. За даними ЗМІ, іспанський рітейлер Inditex SA (Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho та інші бренди) тимчасово закриває всі свої магазини в Росії і зупиняє онлайн-продаж у відповідь на вторгнення країни в Україну.
Рітейлер "не може гарантувати безперервність операцій та торгових умов" у Росії, йдеться у заяві, зробленій у суботу. Inditex має 502 магазини в країні, з яких бренду Zara належать 86.
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5 березня платіжна компанія PayPal оголосила про закриття своїх послуг у Росії, зіславшись на "поточні обставини".