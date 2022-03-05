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19:03 • 69913 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 115628 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Актуальное
Бренд одежды Zara идет из России

Бренд одежды Zara идет из России

Киев • УНН

 • 150565 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Компания, выпускающая одежду под брендом Zara, выходит с российского рынка на фоне нападения РФ на Украину. Об этом написал в своем Telegram-канале вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Цитата

"Zara выходbт из РФ. Белорусский трикотаж welcome", - написал министр.

Детали

Речь идет не только о Zara. По данным СМИ, испанский ритейлер Inditex SA (Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho и другие бренды) временно закрывает все свои магазины в России и останавливает онлайн-продажb в ответ на вторжение страны в Украину.

Ритейлер "не может гарантировать непрерывность операций и торговых условий" в России, говорится в заявлении, сделанном в субботу. Inditex имеет 502 магазина в стране, из которых бренду Zara принадлежат 86.

Ранее

5 vарта платежная компания PayPal объявила о закрытии своих услуг в России, сославшись на "текущие обстоятельства".

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