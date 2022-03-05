Бренд одежды Zara идет из России

Цитата

"Zara выходbт из РФ. Белорусский трикотаж welcome", - написал министр.

Детали

Речь идет не только о Zara. По данным СМИ, испанский ритейлер Inditex SA (Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho и другие бренды) временно закрывает все свои магазины в России и останавливает онлайн-продажb в ответ на вторжение страны в Украину.

Ритейлер "не может гарантировать непрерывность операций и торговых условий" в России, говорится в заявлении, сделанном в субботу. Inditex имеет 502 магазина в стране, из которых бренду Zara принадлежат 86.

Ранее

5 vарта платежная компания PayPal объявила о закрытии своих услуг в России, сославшись на "текущие обстоятельства".