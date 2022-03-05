Puma останавливает бизнес в России

Детали

Помимо этого, в компании объявили о прекращении поставок в Россию и сотрудничестве с российской баскетбольной ассоциацией.

Также Puma заявили, что организовали бесплатное жилье для своих работников и их семей в Украине в западной части страны.

А коллеги в Польше, Чехии, Венгрии и Румынии помогли забрать других украинских коллег на границе и предоставить им жилье. Также компания помогает с продуктами.

Напомним

Бренд одежды Zara идет из России.