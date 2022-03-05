Puma останавливает бизнес в России
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Компания Puma приостанавливает работу всех своих магазинов на территории России. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в Facebook, передает УНН.
Детали
Помимо этого, в компании объявили о прекращении поставок в Россию и сотрудничестве с российской баскетбольной ассоциацией.
Также Puma заявили, что организовали бесплатное жилье для своих работников и их семей в Украине в западной части страны.
А коллеги в Польше, Чехии, Венгрии и Румынии помогли забрать других украинских коллег на границе и предоставить им жилье. Также компания помогает с продуктами.
Напомним
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