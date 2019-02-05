ПЦУ зібралася на Священний Синод
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Священний Синод Православної Церкви України під головуванням Митрополита Київського і всієї України Епіфанія вперше зібрався у вівторок, 5 лютого, після інтронізації предстоятеля ПЦУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Київської митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).
"5 лютого 2019 року у Будинку митрополита під головуванням Митрополита Київського і всієї України Епіфанія триває засідання Священного Синоду Православної Церкви України", - повідомили у ПЦУ.
На оприлюднених фото, окрім Епіфанія, також - Патріарх Філарет.
Засідання проходить на території Софії Київської.
Нагадаємо, 3 лютого відбулася церемонія інтронізації митрополита Епіфанія.
Після інтронізації предстоятеля Православної Церкви України Епіфанія анонсували перше засідання Священого Синоду, на якому будуть створені синодальні управління ПЦУ.
Додамо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну Церкву України і затверджений статут нової церкви. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.
5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі і знову повернули до України.