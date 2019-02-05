ПЦУ собралась на Священный Синод
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Священный Синод Православной Церкви Украины под председательством Митрополита Киевского и всея Украины Епифания впервые собрался во вторник, 5 февраля, после интронизации Предстоятеля ПЦУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ).
"5 февраля 2019 года в Доме митрополита под председательством Митрополита Киевского и всея Украины Епифания проходит заседание Священного Синода Православной Церкви Украины", - сообщили в ПЦУ.
На обнародованных фото, кроме Епифания, также - Патриарх Филарет.
Заседание проходит на территории Софии Киевской.
Напомним, 3 февраля состоялась церемония интронизации митрополита Епифания.
После интронизации предстоятеля Православной Церкви Украины Епифания анонсировали первое заседание Священного Синода, на котором будут созданы синодальные управления ПЦУ.
Добавим, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной ПЦУ митрополита Епифания.
5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, позже его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину.