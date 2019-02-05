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ПЦУ собралась на Священный Синод

ПЦУ собралась на Священный Синод

Киев  •  УНН

 • 16000 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Священный Синод Православной Церкви Украины под председательством Митрополита Киевского и всея Украины Епифания впервые собрался во вторник, 5 февраля, после интронизации Предстоятеля ПЦУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ).

"5 февраля 2019 года в Доме митрополита под председательством Митрополита Киевского и всея Украины Епифания проходит заседание Священного Синода Православной Церкви Украины", - сообщили в ПЦУ.

На обнародованных фото, кроме Епифания, также - Патриарх Филарет.

Заседание проходит на территории Софии Киевской.

Напомним, 3 февраля состоялась церемония интронизации митрополита Епифания.

После интронизации предстоятеля Православной Церкви Украины Епифания анонсировали первое заседание Священного Синода, на котором будут созданы синодальные управления ПЦУ.

Добавим, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной ПЦУ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, позже его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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