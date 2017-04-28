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Психіатрична і наркологічна допомога потрібна майже 4% населення України

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Майже 4% внаселення України потребували психіатричну та наркологічну допомогу на початок 2016 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу уряду.

Психіатрична і наркологічна допомога потрібна майже 4% населення України

"Відповідно до офіційних даних, на початок 2016 року в системі охорони здоров’я було зареєстровано 1,7 млн жителів України, які потребували психіатричної та наркологічної допомоги. Це майже 4% від усього населення країни", - йдеться у повідомленні.

Загалом, найпоширенішими є розлади поведінки та психіки, пов’язані із вживанням психоактивних речовин (алкоголь, наркотичні речовини), що становило 58,41% усіх зареєстрованих випадків. Порушення здоров’я пов’язані зі стресом, невротичні та соматоформні розлади становили 8,9%, розлади настрою – 1,8%. Серед осіб із розладами психіки та поведінки, зареєстрованих у 2015 році, 62,7% – це особи працездатного віку.

За даними ВООЗ, показник глобального тягаря захворювань для психічних розладів у 2004 році становив 13%, а в 2020 році – сягне 15%. Найвищим цей показник є для країн Східної Європи, куди належить і Україна. За даними ВООЗ, рівень самогубств у Східній Європі є особливо високим.

Нагадаємо, у Слов’янську відкрили Центр психологічного відновлення.

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