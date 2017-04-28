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Психиатрическая и наркологическая помощь нужна почти 4% населения Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Почти 4% внаселення Украины требовали психиатрическую и наркологическую помощь на начало 2016 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

Психиатрическая и наркологическая помощь нужна почти 4% населения Украины

"Согласно официальным данным, на начало 2016 года в системе здравоохранения было зарегистрировано 1,7 млн жителей Украины, которые нуждались в психиатрической и наркологической помощи. Это почти 4% от всего населения страны", - говорится в сообщении.

В общем, самыми распространенными являются расстройства поведения и психики, связанные с употреблением психоактивных веществ (алкоголь, наркотики), что составляло 58,41% от всех зарегистрированных случаев. Нарушение здоровья, связанные со стрессом, невротические и соматоформные расстройства составляли 8,9%, расстройства настроения - 1,8%. Среди лиц с расстройствами психики и поведения, зарегистрированных в 2015 году, 62,7% - это лица трудоспособного возраста.

По данным ВОЗ, показатель глобального бремени заболеваний для психических расстройств в 2004 году составил 13%, а в 2020 году - достигнет 15%. Наивысшим этот показатель для стран Восточной Европы, куда относится и Украина. По данным ВОЗ, уровень самоубийств в Восточной Европе является особенно высоким.

Напомним, в Славянске открыли Центр психологического восстановления.

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