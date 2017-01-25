ПСГ України заповнені газом на третину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 23 січня зменшився до 10,472 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 53,95 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 23 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 38,74 млн куб. м, з Польщі - 2,55 млн куб. м, з Угорщини - 1,28 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 33%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.