ПХГ Украины заполнены газом на треть
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 23 января уменьшился до 10,472 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 53,95 млн куб. м газа.
При этом в данных за 23 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 38,74 млн куб. м, из Польши - 2,55 млн куб. м, из Венгрии - 1,28 млн куб. м газа.
Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 33%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.