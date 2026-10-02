Причетний до катувань полонених: керівнику окупаційної тюрми в Суходільську оголосили підозру
Київ • УНН
СБУ та ОГП підозрюють Володимира Бондаренка в катуванні українських військовополонених у тюрмі «лнр» у 2022–2025 роках. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.
Служба безпеки України і Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на Володимира Бондаренка – керівника "загону відділу виховної роботи виправної колонії № 4 лнр рф" у тимчасово захопленому Суходільську Луганської області. Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, фігурант причетний до численних катувань українських військовополонених, яких ув’язнювали до окупаційної тюрми у період із жовтня 2022 року до березня 2025 року. Бондаренко підтримав російських окупантів після захоплення частини Луганської області у 2014 році.
Своїми діями зловмисник грубо порушував Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими від 12.08.1949, якою категорично забороняється будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, які загрожують життю та здоров’ю військовополонених
Бондаренку заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років.
Наразі зловмисник переховується від правосуддя на окупованій території України.
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