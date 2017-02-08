Провоохоронці Хмельниччини вилучили арсенал зброї у мешканця Кам'янця-Подільського
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сьогодні вранці в рамках оперативного відпрацювання правоохоронці провели обшуки у приватному помешканні мешканця міста Кам'янець-Подільський, що на Хмельниччині. Про це повідомили кореспонденту УНН у поліції області.
Як повідомили у поліції, під час обшуків виявлено кілька тисяч бойових патронів та бойова зброя.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Подробиці події обіцяють оприлюднити у найближчі дві години.
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Нагадаємо, як повідомляв УНН, арсенал боєприпасів вилучили у вінницького поліцейського.