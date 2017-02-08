Правоохранители Хмельницкой области изъяли арсенал оружия у жителя Каменец-Подольского

Как сообщили в полиции, во время обысков обнаружено несколько тысяч боевых патронов и боевое оружие.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности происшествия обещают обнародовать в ближайшие 2 часа.

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Напомним, как сообщал УНН, арсенал боеприпасов изъяли у винницкого полицейского.