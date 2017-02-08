Правоохранители Хмельницкой области изъяли арсенал оружия у жителя Каменец-Подольского
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня утром в рамках оперативной отработки правоохранители провели обыски в частном доме жителя города Каменец-Подольский Хмельницкой области. Об этом сообщили корреспонденту УНН в полиции области.
Как сообщили в полиции, во время обысков обнаружено несколько тысяч боевых патронов и боевое оружие.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности происшествия обещают обнародовать в ближайшие 2 часа.
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Напомним, как сообщал УНН, арсенал боеприпасов изъяли у винницкого полицейского.