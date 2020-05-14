Провідний тенісист України візьме участь у травневому турнірі в Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. В Угорщині пройдуть триденні виставкові змагання за участю кращих угорських тенісистів, а також першої ракетки України Сергія Стаховського, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації тенісу Угорщини.
Уродженець Києва візьме участь у благодійному турнірі "Budapest Cup", який відбудеться 22-24 травня. Матчі будуть проходити в Національному навчальному центрі, а також транслюватимуться.
До вашої уваги склад турніру:
Жовта група:
Адріенн Надь/Аттіла Балаш
Дальма Гальфі/Пірош Жомбор
Река-Лука Яні/Фабьян Марожан
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Низькорейтинговим тенісистам виділили кошти під час пандемії коронавірусу
Синя група:
Фанні Штоллар/Мартон Фучовіч
Анна Бондар/Сергій Стаховський
Бабош Тімеа/Петер Надь.
Примітно, що Стаховський разом із сім'єю під час пандемії коронавірусу перебуває на території Угорщини.