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Провідний тенісист України візьме участь у травневому турнірі в Угорщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. В Угорщині пройдуть триденні виставкові змагання за участю кращих угорських тенісистів, а також першої ракетки України Сергія Стаховського, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації тенісу Угорщини.

Провідний тенісист України візьме участь у травневому турнірі в Угорщині

Уродженець Києва візьме участь у благодійному турнірі "Budapest Cup", який відбудеться 22-24 травня. Матчі будуть проходити в Національному навчальному центрі, а також транслюватимуться.

До вашої уваги склад турніру:

Жовта група:
Адріенн Надь/Аттіла Балаш
Дальма Гальфі/Пірош Жомбор
Река-Лука Яні/Фабьян Марожан

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Синя група:
Фанні Штоллар/Мартон Фучовіч
Анна Бондар/Сергій Стаховський
Бабош Тімеа/Петер Надь.

Примітно, що Стаховський разом із сім'єю під час пандемії коронавірусу перебуває на території Угорщини.

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