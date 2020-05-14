Провідний тенісист України візьме участь у травневому турнірі в Угорщині

Уродженець Києва візьме участь у благодійному турнірі "Budapest Cup", який відбудеться 22-24 травня. Матчі будуть проходити в Національному навчальному центрі, а також транслюватимуться.

До вашої уваги склад турніру:

Жовта група:

Адріенн Надь/Аттіла Балаш

Дальма Гальфі/Пірош Жомбор

Река-Лука Яні/Фабьян Марожан

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Синя група:

Фанні Штоллар/Мартон Фучовіч

Анна Бондар/Сергій Стаховський

Бабош Тімеа/Петер Надь.

Примітно, що Стаховський разом із сім'єю під час пандемії коронавірусу перебуває на території Угорщини.