Ведущий теннисист Украины примет участие в майском турнире в Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Венгрии пройдут трехдневные выставочные соревнования с участием лучших венгерских теннисистов, а также первой ракетки Украины Сергея Стаховского, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации тенниса Венгрии.
Уроженец Киева примет участие в благотворительном турнире "Budapest Cup", который состоится 22-24 мая. Матчи будут проходить в Национальном учебном центре, а также будут транслироваться.
Вашему вниманию состав турнира:
Желтая группа:
Адриенн Надь/Аттила Балаш
Дальма Гальф/Пирош Жомбор
Река-Лука Яни/Фабьян Марожан
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Синяя группа:
Фанни Штоллар/Мартон Фучович
Анна Бондарь/Сергей Стаховский
Бабош Тимеа/Петер Надь.
Примечательно, что Стаховский вместе с семьей во время пандемии коронавируса находится на территории Венгрии.