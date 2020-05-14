Ведущий теннисист Украины примет участие в майском турнире в Венгрии

Уроженец Киева примет участие в благотворительном турнире "Budapest Cup", который состоится 22-24 мая. Матчи будут проходить в Национальном учебном центре, а также будут транслироваться.

Вашему вниманию состав турнира:

Желтая группа:

Адриенн Надь/Аттила Балаш

Дальма Гальф/Пирош Жомбор

Река-Лука Яни/Фабьян Марожан

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Синяя группа:

Фанни Штоллар/Мартон Фучович

Анна Бондарь/Сергей Стаховский

Бабош Тимеа/Петер Надь.

Примечательно, что Стаховский вместе с семьей во время пандемии коронавируса находится на территории Венгрии.