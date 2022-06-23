Провідні криптовалютні біржі заблокували акаунти росіян, які обходили санкції – ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Окремі представники криптоіндустрії дозволяли користувачам з росії та білорусі здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч вимогам FATF та в обхід санкцій. Наразі криптовалютні біржі вже заблокували акаунти росіян. Про це повідомляє ДБР, передає УНН.
Цитата
"Працівники Державного бюро розслідувань встановили факти використання росіянами криптовалютних бірж для обходу санкцій, застосованих щодо рф міжнародною спільнотою", - ідеться у повідомленні.
Деталі
ДБР виявило, що окремі представники криптоіндустрії дозволяли користувачам з російської федерації та республіки білорусь здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч вимогам FATF, в обхід санкцій.
"Серед іншого це відбувалось і через певні українські вебсайти. Таким чином здійснювалося фінансування підривної діяльності проти України", - зазначається в повідомленні.
ДБР передало відповідну інформацію уповноваженим органам української влади, які своєю чергою звернулись до провідних світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи.
"Криптовалютні біржі вже заблокували акаунти, на які вказала українська сторона", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Міністерство фінансів США ввело санкції щодо сайту ринку даркнета і біржі криптовалют, що базуються у рф. Найбільша світова платформа тіньового бізнесу Hydra є базою поширення наркотиків, підроблених паспортів, цифрових послуг і викрадених даних.