Ведущие криптовалютные биржи заблокировали аккаунты россиян, которые обходили санкции – ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Отдельные представители криптоиндустрии разрешали пользователям из россии и беларуси осуществлять анонимные трансграничные валютообменные и криптовалютные операции вопреки требованиям FATF и в обход санкций. Сейчас криптовалютные биржи уже заблокировали аккаунты россиян. Об этом сообщает ГБР, передает УНН.
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"Работники Государственного бюро расследований установили факты использования россиянами криптовалютных бирж для обхода санкций, применяемых в отношении рф международным сообществом", - говорится в сообщении.
Детали
ГБР обнаружило, что отдельные представители криптоиндустрии разрешали пользователям из российской федерации и республики беларусь совершать анонимные трансграничные валютообменные и криптовалютные операции вопреки требованиям FATF, в обход санкций.
"Среди прочего это происходило и через определенные украинские веб-сайты. Таким образом, осуществлялось финансирование подрывной деятельности против Украины", - отмечается в сообщении.
ГБР передало соответствующую информацию уполномоченным органам украинской власти, которые в свою очередь обратились к ведущим мировым криптовалютным биржам с просьбой применить соответствующие ограничительные меры.
"Криптовалютные биржи уже заблокировали аккаунты, на которые указала украинская сторона", - говорится в сообщении.
Дополнение
Министерство финансов США ввело санкции в отношении сайта рынка даркнета и биржи криптовалют, которые базируются в рф. Крупнейшая мировая платформа теневого бизнеса Hydra является базой распространения наркотиков, поддельных паспортов, цифровых услуг и похищенных данных.