Протягом "великоднього перемир’я" бойовики тричі обстріляли БПЛА ОБСЄ - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Протягом трьох днів "великоднього перемир’я" російсько-окупаційні війська тричі здійснювали обстріл БПЛА СММ ОБСЄ. Про це з посиланням на українську сторону СЦКК повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
Українська сторона СЦКК інформує, що ватажки окупаційних адміністрацій РФ третю добу поспіль порушують “великоднє перемир’я”, активно застосовуючи при цьому стрілецьку зброю по позиціям ЗС України, та безпілотним літальним апаратам СММ ОБСЄ.
За інформацією спостерігачів Місії, протягом трьох останніх днів, під час проведення верифікаційних заходів відведення техніки та озброєння у тимчасово непідконтрольних Уряду України районах, бойовики російсько-окупаційних військ тричі обстріляли БПЛА СММ ОБСЄ. При цьому, поблизу населеного пункту Міусинськ, де бойовики облаштували своєрідний “полігон”, безпілотник СММ ОБСЄ був збитий. У всіх цих випадках представники Місії були вимушені залишити зазначені райони спостереження.
Разом з тим, спостерігачам Місії вдалося задокументувати переміщення у цьому районі колону техніки, у складі 10 одиниць БМП, а також заходи підготовки підрозділів російсько-окупаційних військ.
Як повідомляв УНН, російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості щодо повного припинення вогню на період Великодніх свят, і від початку доби окупанти здійснили 14 обстрілів позицій українських захисників.