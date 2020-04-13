Протягом тижня митники вилучили півтори тонни сиру схованого у витяжках, а також валюту зафасовану в шоколад

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Цього тижня в Україні було багато випадків приховування контрабанди в інших товарах: замороженій рибі, кухонних витяжках, шоколаді, рослинних сумішах. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Нова митниця, передає УНН.