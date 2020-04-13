Протягом тижня митники вилучили півтори тонни сиру схованого у витяжках, а також валюту зафасовану в шоколад
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Цього тижня в Україні було багато випадків приховування контрабанди в інших товарах: замороженій рибі, кухонних витяжках, шоколаді, рослинних сумішах. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Нова митниця, передає УНН.
“Контрабанда тижня цього разу збірна, бо останніми днями чогось побільшало випадків „догрузів“ і приховувань серед інших товарів: запчастини до Audi їхали з рибою, півтори тонни сиру ховали серед кухонних витяжок, телефони — серед харчових добавок, а гроші — в шоколадці”, — йдеться у повідомленні.
Так, на Ягодині волинські митники вилучили:
— 1041 телефон та 5 телевізорів, схованих серед харчових добавок;
— 15 телевізорів — серед рослинних сумішей;
— запчастини до Audi — серед замороженої риби;
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві митники виявили у посилці з КНР незаконно ввезені стероїди
У той час, як на Тисі закарпатські митники вилучили 1.5 тонни сиру та 150 кг тунця, схованих серед кухонних витяжок.
А київські митники вилучили валюти майже на 400 тис. грн. Її пересилали поштою без декларування:
— 5 тис. євро ховали в рекламному каталозі, що пересилався із запчастинами до зварювального апарату;
— 7 тис. доларів та 2.6 тис. євро — серед шоколадок.
Повідомляється, що загалом з початку року Митниця виявила 5361 випадок порушення митних правил на 584 млн грн.
Як раніше повідомляв УНН, імпорт в Україну “чутливих” до незаконного ввезення споживчих товарів, таких як харчі, фармацевтична продукція, побутова техніка, меблі та одяг, у І кварталі 2020 року зріс на 24,5%.