В течение недели таможенники изъяли полторы тонны сыра скрытого в вытяжках, а также валюту спрятанную в шоколад
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. На этой неделе в Украине было много случаев сокрытия контрабанды в других товарах: замороженной рыбе, кухонных вытяжках, шоколаде, растительных смесях. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Новая таможня, передает УНН.
“Контрабанда недели этот раз сборная, потому что в последние дни почему-то увеличилось количество случаев „догруза“ и скрываемых среди других товаров: запчасти к Audi ехали с рыбой, полторы тонны сыра прятали среди кухонных вытяжек, телефоны — среди пищевых добавок, а деньги — в шоколадке”, — говорится в сообщении.
Так, на Ягодине волынские таможенники изъяли:
— 1041 телефон и 5 телевизоров, скрытых среди пищевых добавок;
— 15 телевизоров — среди растительных смесей
— запчасти к Audi — среди замороженной рыбы;
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В то время, как на Тисе закарпатские таможенники изъяли 1.5 тонны сыра и 150 кг тунца, скрытых среди кухонных вытяжек.
А киевские таможенники изъяли валюты почти на 400 тыс. грн. Ее пересылали по почте без декларирования:
— 5 тыс. евро хоронили в рекламном каталоге, что пересылался с запчастями к сварочному аппарату;
— 7 тыс. долларов и 2.6 тыс. евро — среди шоколадок.
Сообщается, что всего с начала года Таможня обнаружила 5361 случай нарушения таможенных правил на 584 млн грн.
Как ранее сообщал УНН, импорт в Украину “чувствительных” к незаконному ввозу потребительских товаров, таких как продукты, фармацевтическая продукция, бытовая техника, мебель и одежду, в I квартале 2020 вырос на 24,5%.