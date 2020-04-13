В течение недели таможенники изъяли полторы тонны сыра скрытого в вытяжках, а также валюту спрятанную в шоколад

КИЕВ. 13 апреля. УНН. На этой неделе в Украине было много случаев сокрытия контрабанды в других товарах: замороженной рыбе, кухонных вытяжках, шоколаде, растительных смесях. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Новая таможня, передает УНН.