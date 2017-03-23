Протягом перших місяців 2017 року в Україні виконано будівельних робіт на суму понад 8 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У січні–лютому 2017 р. підприємства України виконали будівельні роботи на суму 8,4 млрд грн. Про це УНН повідомляє на інформацію Державної служби статики України щодо виконання будівельних робіт.
Індекс будівельної продукції в січні–лютому 2017р. порівняно із січнем–лютим 2016р. становив 121,0%, у т.ч. індекс будівництва будівель – 123,9%, інженерних споруд – 117,6%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 83,5% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 7,8% та 8,7% відповідно.
Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.
В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.
Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року понад 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ у порівнянні з 2015 роком.