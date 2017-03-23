В течение первых месяцев 2017 г. в Украине выполнили строительных работ на сумму более 8 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В январе-феврале 2017 г. предприятия Украины выполнили строительные работы на сумму 8,4 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Государственной службы статики Украины по выполнению строительных работ.
Индекс строительной продукции в январе-феврале 2017 г. по сравнению с январем-февралем 2016 г. составил 121,0%, в т.ч. индекс строительства зданий - 123,9%, инженерных сооружений - 117,6%.
Новое строительство, реконструкция и техническое переоcнащенне составляли 83,5% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты - 7,8% и 8,7% соответственно.
Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.
В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.
Например, крупнейший столичный застройщик ПАО "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 г. более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом.