Протягом останніх 2 років житлом було забезпечено понад 2 тисячі дітей-сиріт

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Протягом 2017-2018 років забезпечено будівництво житла для 800 дітей-сиріт. Про це повідомив Міністр соціальної політики Андрій Рева під час підсумкової пресконференції, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

“Протягом 2017-2018 років придбано 124 будинки для дитячих будинків сімейного типу (влаштовано 800 дітей) та 1297 квартир для 1503 осіб з числа дітей-сиріт, почали будівництво 9 малих групових будинків та 2 дитячих будинків сімейного типу”, — сказав Рева.

За його словами для будівництва у 2019 році виготовили 7 проектно-кошторисних документацій.

Нагадаємо, Народні депутати підтримали в другому читанні та в цілому закон щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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