В течение последних 2 лет жильем было обеспечено более 2 тысячи детей-сирот
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В течение 2017-2018 годов обеспечено строительство жилья для 800 детей-сирот. Об этом сообщил Министр социальной политики Андрей Рева во время итоговой пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
“В течение 2017-2018 годов приобретено 124 дома для детских домов семейного типа (устроено 800 детей) и 1297 квартир для 1503 человек из числа детей-сирот, начали строительство 9 малых групповых домов и 2 детских домов семейного типа”, — сказал Рева.
По его словам для строительства в 2019 году изготовили 7 проектно-сметных документаций.
Напомним, Народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом закон о предоставлении отпуска усыновителям при усыновлении детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.