Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнень на п'яти напрямках – Генштаб

ukru
Ексклюзив
05:38 • 7779 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 278628 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 375855 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 308953 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 343504 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 307182 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223283 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206989 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165565 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 540539 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
97 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 12822 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 16105 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 26436 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 24652 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 22663 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 397831 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 540539 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 573249 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 570139 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 469803 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 1600 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 206987 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 375855 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176715 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167509 перегляди
Актуальне
Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнень на п'яти напрямках – Генштаб

Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнень на п'яти напрямках – Генштаб

Київ • УНН

 • 488188 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби, відбулось 23 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Цитата

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби, відбулось 23 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Кам’янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Табаївка, Берестове, Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

Зазначається, що на Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області; Торське та Спірне Донецької області.

Генштаб повідомляє, що на Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське.

«Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області», - інформує Генштаб.

На Авдіївському напрямку зазначається, що противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка..

«На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Побєда Донецької області», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У місті Бахмут знижена кількість ворожих штурмових дій. Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, ворог здійснює заміну підрозділів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.67
Bitcoin
$82,157.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.83
Золото
$3,148.44
Ethereum
$1,811.64