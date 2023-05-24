Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнень на п'яти напрямках – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби, відбулось 23 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби, відбулось 23 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Кам’янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Табаївка, Берестове, Харківської області та Стельмахівка Луганської області.
Зазначається, що на Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області; Торське та Спірне Донецької області.
Генштаб повідомляє, що на Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське.
«Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області», - інформує Генштаб.
На Авдіївському напрямку зазначається, що противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка..
«На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Побєда Донецької області», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У місті Бахмут знижена кількість ворожих штурмових дій. Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, ворог здійснює заміну підрозділів.