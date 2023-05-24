В течение суток состоялось 23 боевых столкновений на пяти направлениях - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем, в течение суток, состоялось 23 боевых столкновений на указанных участках фронта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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«Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем, в течение суток, состоялось 23 боевых столкновения на указанных участках фронта», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Камянка, Красное Первое, Редкодуб, Двуречная, Западное, Табаевка, Берестовое, Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
Отмечается, что на Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области; Торское и Спорное Донецкой области.
Генштаб сообщает, что на Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское.
«Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области», - информирует Генштаб.
На Авдеевском направлении отмечается, что противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка.
«На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Победа Донецкой области», - говорится в сообщении.
Дополнение
В городе Бахмут снижено количество вражеских штурмовых действий. Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, враг осуществляет замену подразделений.