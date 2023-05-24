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В течение суток состоялось 23 боевых столкновений на пяти направлениях - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем, в течение суток, состоялось 23 боевых столкновений на указанных участках фронта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

«Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем, в течение суток, состоялось 23 боевых столкновения на указанных участках фронта», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Камянка, Красное Первое, Редкодуб, Двуречная, Западное, Табаевка, Берестовое, Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

Отмечается, что на Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области; Торское и Спорное Донецкой области.

Генштаб сообщает, что на Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское.

«Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области», - информирует Генштаб.

На Авдеевском направлении отмечается, что противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка.

«На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Победа Донецкой области», - говорится в сообщении.

Дополнение

В городе Бахмут снижено количество вражеских штурмовых действий. Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, враг осуществляет замену подразделений.

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