Протягом 10 місяців поточного року населення України зменшилось на 166 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Упродовж січня–жовтня 2017 р. чисельність населення України зменшилася на 166,3 тис. осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики України.
Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 листопада 2017 р. становила 42418,2 тис. осіб.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих — 64 живонароджені.
На сьогоднішній день Україна на 172 місці за рівнем народжуваності в світі, а це — кaтастрофічно низький показник. Соціально відповідальний бізнес надає підтримку батькам, наприклад найбільший столичний забудовник “Київміськбуд” запровадив програму за якою працівники, що стали батьками будуть щорічно отримувати фінансову підтримку.
Голова комітету ВР з питань зайнятості, соціальної політики та пенсійного забезпечення Людмила Денісова високо оцінила таку ініціативу компанії. В той же час вона повідомила, що на розгляді депутатів Верховної Ради кілька законопроектів щодо підтримки молодих матерів. В першу чергу варто переглянути суми і правила нарахування соціальних виплат на дітей.