В течение 10 месяцев текущего года население Украины уменьшилось на 166 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В течение января-октября 2017 года численность населения Украины уменьшилась на 166,3 тыс. человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики Украины.
Численность населения в Украине, по оценке, на 1 ноября 2017 года составила 42418,2 тыс. человек.
Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 64 живорожденных.
На сегодняшний день Украина на 172 месте по уровню рождаемости в мире, а это - кaтастрофично низкий показатель. Социально ответственный бизнес оказывает поддержку родителям, например крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" ввел программу по которой работники, ставшие родителями, будут ежегодно получать финансовую поддержку.
Председатель комитета ВР по вопросам занятости, социальной политики и пенсионного обеспечения Людмила Денисова высоко оценила такую инициативу компании. В то же время она сообщила, что на рассмотрении депутатов Верховной Рады находится несколько законопроектов по поддержке молодых матерей. В первую очередь следует пересмотреть суммы и правила начисления социальных выплат на детей.