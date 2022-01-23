Протоку Босфор повністю закрили для руху через погану видимість

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Зазначається, що станом на 10 годину 28 хвилин прохід суден в обох напрямках призупинено через видимість менше півмилі в Босфор.

Нагадаємо

У Чорному морі, в машинному відділенні танкера Almuntazah під прапором Коморських островів з 700 тоннами мазуту сталася пожежа.