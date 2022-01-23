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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 20623 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Протоку Босфор повністю закрили для руху через погану видимість

Протоку Босфор повністю закрили для руху через погану видимість

Київ • УНН

 • 31968 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Протока Босфор закрита для руху в обох напрямках через погану видимість. Про це повідомляє інформагентство Anadolu з посиланням на заяву Головного управління берегової безпеки Туреччини, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на 10 годину 28 хвилин прохід суден в обох напрямках призупинено через видимість менше півмилі в Босфор.

Нагадаємо

У Чорному морі, в машинному відділенні танкера Almuntazah під прапором Коморських островів з 700 тоннами мазуту сталася пожежа.

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