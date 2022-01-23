Протоку Босфор повністю закрили для руху через погану видимість
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Протока Босфор закрита для руху в обох напрямках через погану видимість. Про це повідомляє інформагентство Anadolu з посиланням на заяву Головного управління берегової безпеки Туреччини, передає УНН.
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Зазначається, що станом на 10 годину 28 хвилин прохід суден в обох напрямках призупинено через видимість менше півмилі в Босфор.
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