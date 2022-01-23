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15 марта, 19:03 • 107461 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145212 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124708 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118137 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105529 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101825 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94512 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Черном море на борту танкера с 700 тоннами мазута вспыхнул пожар

В Черном море на борту танкера с 700 тоннами мазута вспыхнул пожар

Киев • УНН

 • 25274 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Черном море, в машинном отделении танкера Almuntazah под флагом Коморских островов с 700 тоннами мазута произошел пожар. Об этом пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

Отмечается, что судно находилось на рейде, на якорной стоянке, на расстоянии 1,2 мили от берега в порту Тамань.
Экипаж танкера, который состоит из семи граждан России, в настоящее время снят буксиром. Информация о пострадавших не поступала.

Также был направлен буксир "Меркурий" в сторону аварийного судна, но пока ни судовладелец, ни капитан за помощью не обращались. Морские спасательные силы ведут наблюдение.

Также отмечается, что никаких следов поступления в воду загрязнения нет. Никаких препятствий судоходству в Керченском проливе нет.

На даный момент по факту пожара проводится проверка.

Напомним

У берегов Стамбула танкер, из которого выпал якорь, заблокировал движение кораблей и лодок по проливу Босфор.

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