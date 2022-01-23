У Чорному морі на борту танкера із 700 тоннами мазуту спалахнула пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Чорному морі, в машинному відділенні танкера Almuntazah під прапором Коморських островів з 700 тоннами мазуту сталася пожежа. Про це пише УНН з посиланням на ТАСС.
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Зазначається, що судно було на рейді, на якірній стоянці, на відстані 1,2 милі від берега в порту Тамань.
Екіпаж танкера, що складається з семи громадян Росії, наразі знято буксиром. Інформація про постраждалих не надходила.
Також було направлено буксир "Меркурій" у бік аварійного судна, але поки що ні судновласник, ні капітан по допомогу не зверталися. Морські рятувальні сили проводять спостереження.
Також наголошується, що жодних слідів надходження у воду забруднення немає. Жодних перешкод судноплавству в Керченській протоці немає.
Наразі за фактом пожежі проводиться перевірка.
Нагадаємо
Біля берегів Стамбула танкер, з якого випав якір, заблокував рух кораблів і човнів з протоки Босфор.