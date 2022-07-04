Протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО підпишуть 5 липня

Деталі

Так, сьогодні, 4 липня, у штаб-квартирі НАТО між офіційними особами НАТО та представниками Фінляндії та Швеції відбудуться переговори про вступ до Альянсу.

У вівторок (5 липня) союзники підпишуть протоколи про приєднання країн.

Доповнення

29 червня лідери країн-членів НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу.

Контекст

Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Це рішення було викликане повномасштабною війною росії проти України, яка розпочалася 24 лютого. Туреччина, давній член Альянсу, висловила заперечення проти їхніх заявок на членство, критикуючи країни за підтримку "терористичних груп".

Анкара висунула для країн 10 умов, виконання яких відчинить їм двері до Альянсу.