Противники "чорної п’ятниці" у Франції заблокували магазини відомих брендів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Французькі екологічні активісти блокують роботу закладів Amazon, а також AppleStore і H&M, виступаючи проти "чорної п’ятниці". Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Monde.
"Десятки людей зібралися 29 листопада перед штаб-квартирою Amazon у містечку Кліші біля Парижа та влаштували сидячий протест. Вони вважають, що через великі знижки люди в цей день купують надмірну кількість речей, а це впливатиме на зміни клімату. Також активісти блокували роботу магазину H&M у місті Руан, а в Бордо близько 150 осіб улаштували сидячий протест біля Apple Store", - ідеться в повідомленні.
Активісти ще 28 листопада блокували доступ до логістичного центру компанії Amazon в місті Бретіньї-сюр-Орж. Тюками із соломою, старими холодильниками, кухонними плитами та пральними машинами вони перекрили в'їзд десяткам вантажівок на майданчик площею 150 тис. квадратних метрів. Вісьмох учасників протесту затримала поліція.
Нагадаємо, любителям обновок не радять їхати в шопінг-тури за кордон у "чорну п'ятницю".