Противники "черной пятницы" во Франции заблокировали магазины известных брендов

"Десятки людей собрались 29 ноября перед штаб-квартирой Amazon в городке Клиши под Парижем и устроили сидячий протест. Они считают, что через большие скидки люди в этот день покупают избыточное количество вещей, а это будет влиять на изменения климата. Также активисты блокировали работу магазина H&M в городе Руан, а в Бордо около 150 человек устроили сидячий протест у Apple Store", - говорится в сообщении.

Активисты еще 28 ноября блокировали доступ к логистического центра компании Amazon в городе Бретиньи-сюр-Орж. Тюками с соломой, старыми холодильниками, кухонными плитами и стиральными машинами они перекрыли въезд десяткам грузовиков на площадку площадью 150 тыс. Квадратных метров. Восемь участников протеста задержала полиция.

Напомним, любителям обновок не советуют ехать в шопинг-туры за границу в "черную пятницу".