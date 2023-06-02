Протиправно призначав премії військовим: ДБР повідомило про підозру заступнику командира на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Працівники Державного бюро розслідування повідомили про підозру заступнику командира роти однієї з військових частин Рівненської області. За даними слідчих, він не виключав зі списку на премії та доплати військових, які порушували дисципліну, пише УНН із посиланням на інформацію пресслужби ДБР.
Деталі
У відомстві встановили, що протягом травня-серпня 2022 року військовий не ініціював перед командиром виключення порушників зі списків на доплати. Таким чином, 16 осіб систематично отримували чергові виплати додаткової винагороди в розмірі 30 тис гривень.
Через бездіяльність військового держава втратила близько 1 млн грн. Також перевіряється інформація, чи віддавали військові частину доплат офіцеру за те, аби продовжувати їх отримувати, заявили в ДБР.
Доповнення
Посадовець військової частини підозрюється у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Нагадаємо
Державне бюро розслідувань застерегло військових командирів від порушення правил взаємовідносин з солдатами. У ДБР наголосили, що в умовах воєнного стану нестатутні відносини тягнуть за собою суворе кримінальне покарання.