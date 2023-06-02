Противоправно назначал премии военным: ГБР сообщило о подозрении замкомандиру в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Работники Государственного бюро расследования сообщили о подозрении заместителю командира роты одной из воинских частей Ровенской области. По данным следователей, он не исключал из списка на премии и доплаты военных, которые нарушали дисциплину, пишет УНН со ссылкой на информацию пресс-службы ГБР.
Детали
В ведомстве установили, что в течение мая-августа 2022 года военный не инициировал перед командиром исключение нарушителей из списков на доплаты. Таким образом, 16 человек систематически получали очередные выплаты дополнительного вознаграждения в размере 30 тыс гривен.
Из-за бездействия военного, государство потеряло около 1 млн грн. Также проверяется информация, отдавали ли военные часть доплат офицеру за то, чтобы продолжать их получать, заявили в ГБР.
Дополнение
Чиновник воинской части подозревается в халатном отношении военного должностного лица к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
Напомним
Государственное бюро расследований предостерегло военных командиров от нарушения правил взаимоотношений с солдатами. В ГБР подчеркнули, что в условиях военного положения неуставные отношения влекут за собой суровое уголовное наказание.