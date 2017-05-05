Протестувальники перекрили рух на міжнародній автомагістралі на Волині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Більше 30 місцевих жителів розпочали безперервний рух по пішохідному переходу поблизу сіл Заячівка та Озерне Ковельського району, чим обмежили рух транспорту на автодорозі міжнародного значення “Київ-Ковель-Ягодин” в обох напрямках. Про це передає УНН з посиланням на сторінку поліції Волинської області у Facebook.
"Сьогодні близько 9 години поблизу сіл Заячівка та Озерне Ковельського району протестуючі обмежили рух автотранспорту в обох напрямках на автодорозі міжнародного значення “Київ-Ковель- Ягодин”. Причиною перекриття є невдоволення місцевих жителів вивантаженням поблизу села Поворськ відходів з Ковельської філії ДП “Укрветсанзавод”, - йдеться у повідомленні.
Відомості про перекриття автодороги поліція внесла до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події.
Охорону правопорядку та забезпечення безпеки дорожнього руху здійснюють 6 співробітників Ковельського відділу поліції.
Як повідомляв УНН 4 травня, на Волині селяни перекрили трасу через сморід з очисних споруд.