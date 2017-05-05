Протестующие перекрыли движение на международной автомагистрали на Волыни

"Сегодня около 9:00 вблизи сел Заячевка и Озерное Ковельского района протестующие ограничили движение автотранспорта в обоих направлениях на автодороге международного значения "Киев-Ковель-Ягодин". Причиной перекрытия является недовольство местных жителей выгрузкой вблизи села Поворск отходов с Ковельского филиала ГП "Укрветсанзавод", - говорится в сообщении.

Сведения о перекрытии автодороги полиция внесла в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушениях и других событиях.

Охрану правопорядка и обеспечения безопасности дорожного движения осуществляют 6 сотрудников Ковельского отдела полиции.

Как сообщал УНН 4 мая, на Волыни селяне перекрыли трассу из-за вони из очистных сооружений.