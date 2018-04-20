Протести в Єревані: активісти блокують автошляхи, є перші затримані
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. В п’ятницю зранку сотні активістів опозиційного руху, що виступає проти прем'єрства Сержа Саргсяна, розбившись на групи, знову вийшли на вулиці Єревану з метою перекриття руху транспорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Азатутюн.
Поліція продовжила затримання протестувальників. Так вранці на площі Республіки в Єревані поліцейські затримали одного з лідерів руху "Відкинь Сержа" Давида Санасаряна і ще кілька активістів.
Як повідомляв УНН, учора кількість затриманих активістів в Єревані (Вірменія-ред.) збільшилася до 100 осіб.
А у центрі вірменської столиці Єревана поновилися зіткнення опозиціонерів і поліції.
Позавчора в центрі Єревана на площі Республіки почався масштабний мітинг опозиціонерів в зв'язку з сьогоднішнім обранням колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром Вірменії.