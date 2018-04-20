Протесты в Ереване: активисты блокируют автодороги, есть первые задержанные

Полиция продолжила задерживать протестующих. Так утром на площади Республики в Ереване полицейские задержали одного из лидеров движения "Отбрось Сержа" Давида Санасаряна и еще несколько активистов.

Как сообщал УНН, вчера количество задержанных активистов в Ереване (Армения ред.) увеличилась до 100 человек.

А в центре армянской столицы Еревана возобновились столкновения оппозиционеров и полиции.



Позавчера в центре Еревана на площади Республики начался масштабный митинг оппозиционеров в связи с сегодняшним избранием бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром Армении.