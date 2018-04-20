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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Протесты в Ереване: активисты блокируют автодороги, есть первые задержанные

Киев • УНН

 • 8891 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В пятницу утром сотни активистов оппозиционного движения, выступающего против премьерства Сержа Саргсяна, разбившись на группы, снова вышли на улицы Еревана с целью перекрытия движения транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Азатутюн.

Протесты в Ереване: активисты блокируют автодороги, есть первые задержанные

Полиция продолжила задерживать протестующих. Так утром на площади Республики в Ереване полицейские задержали одного из лидеров движения "Отбрось Сержа" Давида Санасаряна и еще несколько активистов.

Как сообщал УНН, вчера количество задержанных активистов в Ереване (Армения ред.) увеличилась до 100 человек.

А в центре армянской столицы Еревана возобновились столкновения оппозиционеров и полиции.

Позавчера в центре Еревана на площади Республики начался масштабный митинг оппозиционеров в связи с сегодняшним избранием бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром Армении.

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