Протести в Вірменії: поліція затримала вже 100 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Кількість затриманих активістів в Єревані (Вірменія-ред.) збільшилася до 100 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Азатутюн.
Сьогодні вранці демонстранти заблокували третій корпус будівлі уряду.
Поліція із застосуванням сили розігнала протестувальників і відтіснила їх до вулиці Вардананц, встановивши контроль над входом в будівлю.
Як повідомляв УНН, в центрі вірменської столиці Єревана поновилися зіткнення опозиціонерів і поліції.
Нагадаємо, напередодні поліція в Вірменії затримала майже 90 мітингувальників.