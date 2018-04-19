Протесты в Армении: полиция задержала уже 100 человек

Сегодня утром демонстранты заблокировали третий корпус здания правительства.



Полиция с применением силы разогнала протестующих и оттеснила их к улице Вардананц, установив контроль над входом в здание.

Как сообщал УНН, в центре армянской столицы Еревана возобновились столкновения оппозиционеров и полиции.



Напомним, накануне полиция в Армении задержала почти 90 митингующих.