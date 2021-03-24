Протести у М'янмі: військові вбили 7-річну дівчинку

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У Мандалаї семирічна дівчинка померла від кульових поранень. Це наймолодша на сьогоднішній день жертва кривавих заходів протистояння перевороту 1 лютого.

Солдати стріляли в її батька, але куля потрапила в дівчину, яка сиділа на колінах у нього. В будинку також було вбито двох чоловіків.

Що було раніше

Масові протести у М’янмі тривають з початку лютого після того, як 1 лютого військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М’їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

Близько 37 журналістів було заарештовано, в тому числі 19, які залишилися під вартою, повідомив у вівторок офіс ООН з прав людини в Женеві.

Військова хунта М’янми відключила Інтернет у деяких містах і заборонила випуск газет. Європейський союз і Сполучені Штати ввели санкції проти офіційних осіб М’янми у зв’язку з переворотом минулого місяця і подальшим жорстким придушенням протестів. Загалом в країні вбито понад 250 демонстрантів.