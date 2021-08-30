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17 березня, 19:38 • 101549 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 127669 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 157901 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 156494 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 163379 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 180074 перегляди

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Протести проти вакцинації в Афінах: заарештували понад 40 осіб

Протести проти вакцинації в Афінах: заарештували понад 40 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. 47 осіб були арештовані за інциденти, що відбулися сьогодні ввечері на протестах проти обов'язкової вакцинації в Афінах. Про це інформує Іefimerida, пише УНН.

Деталі

На площі в Афінах зібралося близько 7500 осіб. Протестувальники напали на поліцейських і кидали "коктейлі Молотова", сигнальні ракети, пляшки та інші предмети.

Поліцейські сили застосовували сльозогінний газ, аби розігнати демонстрантів. Правоохоронці доставили 47 осіб в підуправління державної безпеки Управління безпеки Аттики, яке проводить попередній допит. 

Нагадаємо

Більше 7000 людей 29 серпня зібралися біля парламенту Греції на знак протесту проти щеплень. 

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