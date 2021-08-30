Протести проти вакцинації в Афінах: заарештували понад 40 осіб

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На площі в Афінах зібралося близько 7500 осіб. Протестувальники напали на поліцейських і кидали "коктейлі Молотова", сигнальні ракети, пляшки та інші предмети.

Поліцейські сили застосовували сльозогінний газ, аби розігнати демонстрантів. Правоохоронці доставили 47 осіб в підуправління державної безпеки Управління безпеки Аттики, яке проводить попередній допит.

Нагадаємо

Більше 7000 людей 29 серпня зібралися біля парламенту Греції на знак протесту проти щеплень.