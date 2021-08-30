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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 103302 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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2 марта, 18:35 • 178069 просмотра

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2 марта, 17:42 • 129433 просмотра

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Протесты против вакцинации в Афинах: арестовали более 40 человек

Протесты против вакцинации в Афинах: арестовали более 40 человек

Киев  •  УНН

 • 12943 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. 47 человек были арестованы за инциденты, произошедшие сегодня вечером на протестах против обязательной вакцинации в Афинах. Об этом информирует Іefimerida, пишет УНН.

Детали

На площади в Афинах собралось около 7500 человек. Протестующие напали на полицейских и бросали “коктейли Молотова”, сигнальные ракеты, бутылки и другие предметы.

Полицейские силы применяли слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов. Правоохранители доставили 47 человек в под управлением государственной безопасности Управления безопасности Аттики, которое проводит предварительный допрос.

Напомним

Более 7000 человек 29 августа собрались возле парламента Греции в знак протеста против прививок.

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