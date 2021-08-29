Біля парламенту Греції протестували проти обов'язкових щеплень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Грецька поліція застосувала сльозогінний газ та водяну гармату, щоб розігнати групу людей, які кидали ракети та інші предмети під час акції протесту в центрі Афін у неділю проти обов’язкових щеплень від COVID -19. Про це інформує Reuters, пише УНН.
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Більше 7000 людей зібралися біля парламенту Греції на знак протесту проти щеплень. Подібні протести в Афінах минулого місяця також свідчили про насильство.
Близько 5,7 мільйона людей з 11 мільйонів населення були повністю вакциновані, і опитування показали, що більшість греків виступає за обов'язкову вакцинацію певних груп, таких як медичні працівники та персонал будинку престарілих.
Проте сотні грецьких фронтових працівників протестували проти плану ввести обов'язкові щеплення для сектора медичної допомоги 1 вересня.
Загалом у Греції зафіксували 581 315 випадків коронавірусу з початку пандемії минулого року та 13 636 смертей.
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