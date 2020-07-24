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Просили води: на Донбасі викрили шахраїв, які грабували пенсіонерів

Просили води: на Донбасі викрили шахраїв, які грабували пенсіонерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Правоохоронці Донеччини викрили етнічну групу шахраїв, які в Донецькій і Луганській областях грабували співчуваючих їм пенсіонерів. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Донецькій області, передає УНН.

"Оперативники Добропілля та управління карного розшуку поліції області викрили членів злочинного угруповання – ними виявились мешканці Слов’янська, віком від 25 до 30 років. За попередніми підрахунками, сума викрадених ними коштів становить близько 50 000 гривень", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що шахраї просили води, щоб запити ліки, та в такий спосіб потрапляли до будинків літніх людей.

"Правоохоронці встановили місцезнаходження та затримали членів угруповання. Злочинне тріо – чоловік та двоє жінок – скоїли низку крадіжок. Від їхніх неправомірних дій потерпіли громадяни похилого віку. Граючи на людському співчутті, зловмисники просили води, щоб, нібито, запити ліки, та під різними приводами потрапляли до будинків. Далі, відволікши увагу господарів, викрадали гроші. Злочинці не обмежили свої "гастролі" територією нашої області – зазіхнули на майно мешканців Луганщини", – повідомили в ГУНП у Донецькій області.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Поліцейські перевіряють причетність фігурантів до інших злочинів.

Як повідомляв УНН, у Маріуполі за участю КОРД "прикрили" шахрайський call-центр.

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