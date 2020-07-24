Просили воды: на Донбассе разоблачили мошенников, грабивших пенсионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Правоохранители Донецкой области разоблачили этническую группу мошенников, которые в Донецкой и Луганской областях грабили сочувствующих им пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
"Оперативники Доброполья и управления уголовного розыска полиции области разоблачили членов преступной группировки - ими оказались жители Славянска, в возрасте от 25 до 30 лет. По предварительным подсчетам, сумма похищенных ими средств составляет около 50 000 гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мошенники просили воды, чтобы запить лекарство, и таким образом попадали в дома пожилых людей.
"Правоохранители установили местонахождение и задержали членов группировки. Преступное трио - мужчина и две женщины - совершили ряд краж. От их неправомерных действий пострадали граждане пожилого возраста. Играя на человеческом сочувствии, злоумышленники просили воды, чтобы, якобы, запить лекарство, и под разными предлогами попадали в дома. Далее, отвлекая внимание хозяев, похищали деньги. Преступники не ограничили свои "гастроли" по территории нашей области - посягнули на имущество жителей Луганской области", - сообщили в ГУНП в Донецкой области.
По этим фактам открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Полицейские проверяют причастность фигурантов к другим преступлениям.
Как сообщал УНН, в Мариуполе с участием КОРД "прикрыли" мошеннический call-центр.