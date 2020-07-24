Просили воды: на Донбассе разоблачили мошенников, грабивших пенсионеров

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 87283 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106638 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111515 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 141196 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113292 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 135729 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102957 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102686 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104944 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102224 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Просили воды: на Донбассе разоблачили мошенников, грабивших пенсионеров

Просили воды: на Донбассе разоблачили мошенников, грабивших пенсионеров

Киев  •  УНН

 • 9395 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Правоохранители Донецкой области разоблачили этническую группу мошенников, которые в Донецкой и Луганской областях грабили сочувствующих им пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

"Оперативники Доброполья и управления уголовного розыска полиции области разоблачили членов преступной группировки - ими оказались жители Славянска, в возрасте от 25 до 30 лет. По предварительным подсчетам, сумма похищенных ими средств составляет около 50 000 гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мошенники просили воды, чтобы запить лекарство, и таким образом попадали в дома пожилых людей.

"Правоохранители установили местонахождение и задержали членов группировки. Преступное трио - мужчина и две женщины - совершили ряд краж. От их неправомерных действий пострадали граждане пожилого возраста. Играя на человеческом сочувствии, злоумышленники просили воды, чтобы, якобы, запить лекарство, и под разными предлогами попадали в дома. Далее, отвлекая внимание хозяев, похищали деньги. Преступники не ограничили свои "гастроли" по территории нашей области - посягнули на имущество жителей Луганской области", - сообщили в ГУНП в Донецкой области.

По этим фактам открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Полицейские проверяют причастность фигурантов к другим преступлениям.

Как сообщал УНН, в Мариуполе с участием КОРД "прикрыли" мошеннический call-центр.

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